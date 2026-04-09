Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin ateşkese giden süreçte yoğun çaba gösterdiğini vurguladı ve önümüzdeki müzakerelerin kalıcı barış ve istikrar için en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin dost ülkelerle birlikte sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.