Numan Kurtulmuş'tan ara seçim çıkışı: Şartlar yerine geldiği takdirde…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından ara seçim seçeneğini gündemine aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise sürecin anayasal çerçevesine dikkat çekti. Kurtulmuş, "Hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde Anayasa'da ara seçim şartları açıktır. O şartlar yerine geldiği takdirde ara seçim olur buna karar verecek olan Meclis Genel Kurulu'dur. Genel Kurul'un böyle bir karar alması şarttır. Meclis Başkanı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Seçim gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özel'in ara seçim çağrısına "Gündemimizde ara veya erken seçim yok" diyerek cevap vermişti.