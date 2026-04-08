Kocasını 15 parçaya ayırmıştı: Korkunç cinayeti neden işlediğini anlattı

Kan donduran olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Ocak’ta Adalet Uzunoğlu (69), aynı evde yaşadığı eşi Ali Fuat Uzunoğlu’nu (77) öldürdü.

Cesedi parçalayıp konteynerlere attı

Şüphelinin, cinayetin ardından cesedi evde bulunan satır ve bıçakla parçalara ayırdığı, ardından bu parçaları çöp poşetlerine koyarak aynı sokak üzerindeki farklı çöp konteynerlerine bıraktığı öne sürüldü. Daha sonra eve dönen kadının, banyo, mutfak ve hol başta olmak üzere evdeki kan izlerini temizlediği belirlendi.

İki gün sonra kayıp ihbarı yaptı

Olaydan iki gün sonra karakola giden Adalet Uzunoğlu, eşinin kaybolduğunu bildirerek gece saatlerinde kapı zilinin çaldığını, eşinin aşağı indiğini ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Ayrıca kapı önünde bekleyen bir aracın hızla uzaklaştığını iddia etti.

Evde kan ve doku izleri bulundu

Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, evde yaptığı incelemede kayıp şahsa ait telefon, kimlik ve cüzdanı buldu. Evdeki çeşitli noktalarda kan izlerine rastlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri prizlerde, lavaboda ve kesici aletlerde kan bulgularına ulaştı. Ayrıca farklı alanlarda biyolojik doku parçaları tespit edildi.

Toplanan delillerin incelenmesi sonucu kan ve doku örneklerinin Ali Fuat Uzunoğlu’na ait olduğu belirlendi. Evde bulunan kesici aletlerdeki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

"Ölümden sorumlu tutulmaktan koktum"

Gözaltına alınan şüpheli kadın, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini savundu. Eşini merdivenlerde hareketsiz bulduğunu öne süren Uzunoğlu, daha sonra cesedi kendisinin parçaladığını kabul etti. Ölümden sorumlu tutulmaktan korktuğunu ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adalet Uzunoğlu, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ve bir yakını ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yer gösterme yaptı

Soruşturma kapsamında şüpheliye, tutuklanmadan önce olay yerinde keşif yaptırıldı. Savcı ve polis eşliğinde mahalleye getirilen kadın, ceset parçalarını attığını söylediği konteynerleri tek tek gösterdi.

Yer gösterme anları çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansırken, yapılan aramalarda konteynerlerde ceset parçalarına ulaşılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.