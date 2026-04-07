Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce Romanya Milli Takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Luce, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi.

Dünya futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Mircea Lucescu, yarım asrı aşan kariyerinde farklı ülkelerde kazandığı sayısız kupa, yetiştirdiği oyuncular ve kırdığı rekorlarla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atan Rumen teknik adam, özellikle Türkiye, Ukrayna ve Romanya’da bıraktığı derin izlerle öne çıktı.