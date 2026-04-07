Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 kişi etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada 3 şüpheliden 2'sinin ölü olarak, 1'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmada 2 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, söz konusu silahlı çatışmayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."