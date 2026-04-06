Sağlık Bakanlığı bu yıl 25 bin 673 personel alacak. Konu hakkında hala Bakanlıktan bir duyuru yok. Yepyeni haftaya girildi ve beklenti bir hayli yüksek... Bu sebeple "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ve işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak" sorusu hızlanıyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

6 Nisan 2026 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının duyuru kısmı incelendiğinde yeni bir açıklama yapılmış değil. 2025'te başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.