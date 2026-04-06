Son dakika... MHP'de İstanbul depremi: İl ve ilçe teşkilatları feshedildi
Son dakika... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının genel merkez kararıyla feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2026
Ayrıntılar geliyor...