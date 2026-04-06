İstanbul baraj son durum? İstanbul'da barajlar doldu mu, doluluk oran nedir?
Yeni haftanın ilk gününde İstanbul baraj doluluk oranları merak ediliyor. Art arda gelen yağışlar sonrası seviye bir hayli yükselirken bugünkü son durum araştırılıyor. İşte detaylar...
İSKİ 6 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. Bugün de bir miktar yükseliş kaydedildi. Şimdi vatandaşlar son durumu öğrenmek için "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunu yöneltiyor.
6 Nisan 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı nedir?
6 Nisan 2026 Pazartesi tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 69.06'ya çıktı. Dünkü oran ise yüzde 68.87'ydi.
Barajlarda son durum
Ömerli - %91
Darlık - %84
Elmalı - %93
Terkos - %54
Alibey - %66
Büyükçekmece - %55
Sazlıdere - %44
Istrancalar - %94
Kazandere - %66
Pabuçdere - %51