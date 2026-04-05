İstanbul barajlarında yağış etkisi: Doluluk yüzde 68,9’a çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 5 Nisan tarihli verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 68,87 olarak ölçüldü. Mart sonundan itibaren etkili olan yağışlarla birlikte baraj seviyelerinde toparlanma görülürken, rezervler geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede seyrediyor.

Geçen yıl 5 Nisan tarihinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,47 düzeyindeydi. Bu yıl ise yağışların desteğine rağmen toplam doluluk oranı bu seviyenin yaklaşık 11,6 puan altında kaldı.

En yüksek doluluk Istrancalar ve Elmalı’da

İSKİ verilerine göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 98,55 ile Istrancalar’da kaydedildi. Bu barajı yüzde 94,29 ile Elmalı ve yüzde 92,03 ile Ömerli izledi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: Yüzde 92,03

Darlık: Yüzde 84,17

Elmalı: Yüzde 94,29

Terkos: Yüzde 53,63

Alibey: Yüzde 66,44

Büyükçekmece: Yüzde 54,84

Sazlıdere: Yüzde 44,39

Istrancalar: Yüzde 98,55

Kazandere: Yüzde 68,41

Pabuçdere: Yüzde 45,99