Yağışlar geri dönüyor: Hafta ortasında 11 ilde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Mersin kıyıları dışında kalan alanlarda, Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu’nun batısında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve bazı iç kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Ordu ve Şırnak çevrelerinde de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ancak meteorolojik tahminlere göre bu kısa mola uzun sürmeyecek. Hafta ortasından itibaren yağışlı sistem yeniden kuvvetlenecek. Çarşamba günü Trakya dışında Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, perşembe ve cuma günleri yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Öte yandan, çarşamba günü Erzurum ve Ardahan’da başlayacak kar yağışının, perşembe ve cuma günleri Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars ve Ağrı’ya da yayılması bekleniyor. Böylece hafta sonuna doğru 11 ilde kar yağışı etkili olacak.

Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise İstanbul’da 16, İzmir’de 19, Adana’da 20, Ankara’da 16, Erzurum’da 9 ve Kars’ta 9 derece olarak tahmin ediliyor.