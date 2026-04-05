Karadeniz'de nadir doğa olayı: Rulo bulut görüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz üzerinde nadir rastlanan atmosfer olaylarından biri olan “rulo bulut” oluştu. Gökyüzünde beliren sıra dışı bulut yapısı, kısa sürede sahil hattı boyunca dikkat çekti.

Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen ve silindiri andıran yapısıyla öne çıkan bulut oluşumu, kıyı kesimlerinde net şekilde gözlemlendi. Görünümüyle ilgi uyandıran doğa olayı, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Nadir görülen bulut oluşumu, çok sayıda kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, doğa meraklılarının ilgisini topladı.

Atmosferde ani değişim sonucu oluşuyor

Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızlı yer değiştirmesiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Uzmanlara göre rulo bulutlar, nadir görülen ancak etkileyici atmosfer olayları arasında yer alıyor.