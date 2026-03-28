Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin ilk açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 23. dönem açılış töreninden önce gazetecilere yaptığı konuşmada, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan İzzet Ulvi Yönter’e ilişkin açıkalamalarda bulundu.

"Akademik kariyeri için müsaade istedi"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Genel başkan yardımcılarımızdan Sayın İzzet Ulvi Bey, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştır. Kendisinin partimize çok değerli çalışmaları ve önemli katkıları olmuştur.

Sayın İzzet Bey, önümüzdeki günlerde akademik kariyerine ağırlık vermek ve bugün kazanmış olduğu doktora unvanını daha ileriye taşımak amacıyla müsaade talebinde bulunmuştur. Bu çalışmalarını yürütürken, inşallah memleketimize yine büyük hizmetlerde bulunmaya devam edecektir.

"Bu istifa küskünlüğe dayalı değildir"

Bu istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir durum söz konusu değildir. Bu karar, bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yaptığı bir iş bölümünün sonucudur.

"Değerli bir kardeşimiz göreve atanacak"

Bu vesileyle kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa süre içerisinde genel başkan yardımcılığı görevine değerli bir kardeşimiz atanacak ve hizmet süreci aynı kararlılıkla devam edecektir.

İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kırılma, kırgınlık, öfke ve intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır."