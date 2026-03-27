Erdoğan'dan İran savaşı uyarısı: Çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-ABD ve İran arasında devam eden savaşın yalnızca taraf ülkeleri değil, tüm dünyayı etkilediğini vurguladı. Erdoğan, ''çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor.
Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor.
Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz.
Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak.