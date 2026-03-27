MSB'den İncirlik'teki siren iddialarına ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada Adana'daki İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına yönelik paylaşımlar hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

MSB kaynakları, paylaşımlara ilişkin, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.