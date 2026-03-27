MSB'den İncirlik'teki siren iddialarına ilişkin açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, bölgede herhangi bir saldırı ya da olumsuz durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
MSB kaynakları, paylaşımlara ilişkin, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.