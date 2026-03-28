Bakan Fidan'dan endişelendiren açıklama: Daha büyük savaşa gidiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da gerçekleştirilen STRATCOM Zirvesi 2026 programında yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki gerilime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, özellikle İsrail ve ABD’nin hedef aldığı İran eksenli çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.

Fidan, Türkiye’nin bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirterek, “İsrail'in genişleyici çabalarına karşı durmaya çalıştık. Bu çabaları daha operasyonel hale getirmek için üst düzey diyaloğu sürdürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Daha büyük bir savaşa gidiyoruz"

Fidan, savaşın sona erdirilmesi için diplomasi ve müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirterek, "Savaşın bitmesi, müzakerelerin başlaması gerekiyor. Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıklanlar şu şekilde:

İsrail'in genişleyici çabalarına karşı durmaya çalıştık. Özellikle de Lübnan'a karşı... Bu çabaları daha operasyonel hale getirmek için üst düzey diyaloğu sürdürmeye çalışıyoruz.. Buradaki amacımız bu çatışmanın biran önce sona erdirilmesini sağlamak. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor ki daha fazla büyümesin, daha fazla yayılmasını ve küresel ekonomi daha fazla geri dönülmez hasar almasın.

Diyalog kanallarının açık, sonuç odaklı müzakerelerin de başlaması gerekiyor. Ancak bizler barışa doğru giden yolda ilerlerken Netanyahu'nun fundamentalist ve farklı yaklaşımlarını tekrar olarak ortaya koymasına izin vermememiz gerekiyor.

"En üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz"

Bu İsrail'in savaşı değil bütün dünya bunun bedelini ödemekte. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük. Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. Bu nedenle bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz.

Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Bugün enformasyon savaşı da yaşanıyor. Anlatılanlar hakikati dönüştürmeye çalışıyor.

Çok uzun bir süre boyunca biz, tasarlanmış kaosu yaşadık ve burada uzun süren çatışmaların bu şekilde tasarlanması bölgeyi zayıflatmakta, bölmekte ve savunmasız hale getirmektedir.