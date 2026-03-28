Hürmüz krizi petrol devlerine yaradı: Kar beklentileri arttı

Orta Doğu'da patlak veren savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması enerji piyasalarında tüm dengeleri değiştirdi. Savaş öncesinde düşük petrol fiyatları nedeniyle en büyük 12 petrol şirketinin karı 27 milyar dolar gerilerken savaş sonrası kazançları toplamaya başladı.

Petrolün varili 150 dolara çıkabilir

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, savaşın kısa sürmesi halinde petrolün varilin ortalama 81 dolar seviyesinde dengeleneceğini savaşın uzaması halinde ise fiyatların 150 dolar seviyesine yükselebileceğini belirtti.

Hem zarar hem kâr

Mathonniere, artan jeopolitik risklerin şirketlerin yatırım kararlarını yeniden şekillendireceğini belirterek "Halihazırda yüksek seyreden fiyatlar şirket karlılığını artırır ancak daha sert sıçramalar için fiyatların varil başına 120 dolar veya üstüne çıkarak uzun süre bu seviyede kalması gerekir. Ayrıca bu artışın bir kısmı daha yüksek maliyetlerle de dengelenir. Yani bu durum şirketler için ne kazançsız bir oyun ne de tamamen kar anlamına gelir" dedi.

Irak-Türkiye petrol hattı piyasaları rahatlattı

Julien Mathonniere, savaşın petrol piyasası tarihinin en büyük arz kesintisine yol açtığını, 400 milyon varillik acil stok salımının da piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını belirterek "Hürmüz kaynaklı arz açığını kapatmak için günlük 10 milyon varil ek üretime ihtiyaç var. Bu nedenle ya boğazın hızla yeniden açılması gerekiyor ya da arz ciddi şekilde yetersiz kalacak" diye konuştu.

Mathonniere, Körfez'den petrol ihracatının günlük 7 milyon varilin altında kaldığını ve bunun savaş öncesi günlük 18 milyon varil seviyenin yüzde 40'ından daha azına karşılık geldiğine dikkati çekerek, "Irak-Türkiye petrol hattının yeniden açılması fiyatları düşürse de günlük en fazla 200 bin varillik katkı sağlıyor. Bu, Hürmüz kaynaklı açığın yalnızca yüzde 1'ini telafi edebiliyor. Eğer birkaç ay boyunca günlük 10-11 milyon varil yani küresel talebin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen açık devam ederse bunun enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisi oldukça sert olacak" ifadelerini kullandı.

OPEC+ grubunun "dengeleyici" rolü başarısız oldu

Mathonniere, 2025'te petrol şirketlerinin karlarındaki düşüşün temel nedeninin düşük petrol fiyatları olduğunu belirterek artan sermaye maliyetleri, OPEC varillerinin geri dönüşüyle oluşan arz fazlası, zayıf talep ve baskı altındaki rafinaj marjlarının da karlılığı etkilediğini vurguladı.

Mathonniere, OPEC+ kesintilerinin fiyatları yeterince destekleyemediğini ve küresel arz fazlasının şirket karlarındaki gerilemenin esas nedeni olduğunu söyledi.

Petrol devlerinin 2025 karındaki düşüş, yüzde 10'u aştı

ABD'li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun 2025'te yüzde 10,9 azalarak yaklaşık 220 milyar dolara geriledi.

Söz konusu şirketler geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 247 milyar dolar kar elde etmişti.

Bu dönemde Saudi Aramco'nun karı yüzde 5,1 düşerek 104,7 milyar dolara, ExxonMobil'in karı yüzde 14,5 azalarak 28,8 milyar dolara indi.

Shell yüzde 21,9'luk düşüşle 18,5 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 14,7 azalışla 15,6 milyar dolar, Chevron yüzde 30,3 kayıpla 12,3 milyar dolar, ConocoPhillips de yüzde 13,5 düşüşle 8 milyar dolar kar açıkladı.

Bp'nin karı yüzde 25,7 düşüşle 7,5 milyar dolara, Equinor'un karı yüzde 30,4 azalışla 6,4 milyar dolara ve Eni'nin karı yüzde 5,6 azalışla 5,7 milyar dolara indi.

Schlumberger yüzde 24,4 kayıpla 3,4 milyar dolar, Baker Hughes ise yüzde 13,3 azalışla 2,6 milyar dolar kar bildirdi. Halliburton da yüzde 48,8 düşüşle 1,3 milyon dolar kar açıkladı.