Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Harika lider, Türkiye şahaneydi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. ABD’nin kamuoyuna yansımayan ileri düzey silah sistemlerine sahip olduğunu savunan Trump, İran’ın saldırılarını sürdürdüğünü ve İran'ın eski gücünü kaybettiğini öne sürdü.

"Mücteba Hamaney ya öldü ya da çok kötü durumda"

ABD’nin İran’ın askeri kapasitesine ciddi darbe vurduğunu dile getiren Trump, "İran tehdidinden arındırılmış bir Orta Doğu'ya yaklaştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında da "Ya öldü ya da çok kötü durumda" dedi.

"NATO beni hayal kırıklığına uğrattı"

Trump, NATO ile ilgili eleştirilerini yineleyerek, "Bahreyn ve Kuveyt, NATO'dan çok daha sağlam durdu. NATO beni hayal kırıklığına uğrattı ama Orta Doğu'daki müttefiklerimizden hayal kırıklığına uğramadım" diye konuştu.

Açıklamasında Muhammed bin Selman’a teşekkür eden Trump, Suudi Arabistan’a F-35 Lightning II satışını onayladıklarını belirterek "F-35 harika; onları çok ölçülü biçimde satıyoruz. Başkalarının sahip olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Erdoğan'a övgü: Muazzam destek geldi

Trump, konuşmasında Türkiye’ye de değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüde bulundu. Türkiye’nin süreçte dengeli bir tutum sergilediğini belirten Trump, "Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi, Türkiye bize son derece destekleyici oldu. Bence Türkiye şahaneydi, harikaydı. Onlar istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Bence Erdoğan harika bir lider" dedi.

NATO’ya yönelik hayal kırıklığını yineleyen Trump, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerden destek gördüklerini ifade etti. Konuşmasının sonunda ise Küba’ya yönelik dikkat çeken bir mesaj vererek "Bu arada, sırada Küba var. Bunu söylememişim gibi davranın" dedi.