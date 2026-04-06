Yalçın Küçük öldü mü, neden öldü? Araştırmacı yazar, akademisyen Yalçın Küçük kimdir?

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde hem akademik çalışmaları hem de siyasi duruşuyla en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yalçın Küçük 87 yaşında hayatını kaybetti. Yalçın Küçük'ün vefatının ardından biyografisi hızlıca araştırmaya başlandı. İşte "Yalçın Küçük kimdir" sorusunun yanıtı...

Yalçın Küçük kimdir?

Yalçın Küçük, 1 Temmuz 1938’de İskenderun’da doğan Türk araştırmacı, yazar ve akademisyendir.

Kabataş Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1960 yılında birincilikle tamamladı. Öğrencilik yıllarında Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Dev-Genç gibi yapılar içinde aktif rol aldı. 27 Mayıs 1960 sürecinde öğrenci hareketlerinde yer alan Küçük, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yaptı.

1966’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başladı. Akademik kariyerinin yanı sıra Yön, Ant ve Emek gibi dergilerde sosyalist düşünce doğrultusunda yazılar kaleme aldı. 1970’li yıllarda Cumhuriyet gazetesinde ekonomi servisini yönetti ve Türkiye İşçi Partisi çevresinde çalışmalar yürüttü.

12 Mart ve 12 Eylül müdahaleleri sonrasında görevlerinden uzaklaştırılan Küçük, farklı dönemlerde tutuklandı ve yargılandı. 1980’li yıllarda Aziz Nesin ile birlikte “Aydınlar Dilekçesi” hareketinde yer aldı. 1987’de profesör unvanını aldı ve 1994’te emekli oldu.

1990’lı yıllarda yurt dışında bulunan Küçük, bu süreçte dil ve tarih çalışmaları yaptı; Suriye’de Bekaa Vadisi’nde Abdullah Öcalan ile görüşerek bu görüşmeleri kitaplaştırdı. 2000’li yıllarda ise Türkiye’nin yakın tarihi, Sabetayizm ve kimlik tartışmaları üzerine eserler verdi.

2009 ve 2011 yıllarında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Küçük, 2013 yılında hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılında tutukluluk süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.