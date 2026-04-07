Levent’teki silahlı çatışma İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul’un Levent semtinde İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen silahlı çatışmanın ardından bölgede güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, çevrede yoğun trafik oluştu ve uzun araç kuyrukları dikkat çekti.

Trafik durma noktasına geldi

Silahlı olay sonrası konsolosluk çevresinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, bölgede kontrolü artırdı. Trafik akışı ise Seyrantepe’den itibaren ciddi şekilde yavaşlayarak yer yer durma noktasına ulaştı.

Özellikle Büyükdere Caddesi ile bağlantılı yollarda araç yoğunluğu artarken, Çağlayan’dan Beşiktaş yönüne uzanan hat üzerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çatışma esnasında İBB verilerine göre trafik yüzde 70'lere kadar gelen trafik yoğunluğu çatışmaların sona ermesiyle yüzde 56'lara kadar geriledi.

Yetkililer, Levent ve çevresine gitmeyi planlayan sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Maslak, Kağıthane ve Şişli istikametlerinden bölgeye bağlanacak sürücülerin yoğunluk ve olası yol kapatmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.