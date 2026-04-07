İstanbul çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin, yaralı olan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1’i ölü, 2’si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, saldırıyla bağlantılı olduğu kaydedilen ve olay yerine yakın 1 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, saldırıya ilişkin iki kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Böylece yaralı iki şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
