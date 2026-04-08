Kentsel dönüşümde 0,69 faizli 3 milyon TL'lik destek kredisine başvurular başladı

İstanbul'da, kentsel dönüşümü hızlandıracak 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz, yüzde 0,69 faizli '3 milyon TL'lik kredi paketine başvurular başladı.

Kredinin sektöre can suyu olacağını belirten Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, mevcut paketin depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere bütün illerde uygulanması gerektiğini belirterek, "Anadolu üvey evlat değil. İstanbul'da kredi duyurulunca bizim de beklentimiz üst seviyeye çıktı. 11 vilayetimiz başta olmak üzere bütün illere kademeli olarak yapılacağından eminiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un bu olaya el atacağından umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş tabut binalardan çıkmış olacak"

Kentsel dönüşüm ile birlikte artık 'tabut' olarak tabir edilen gecekondu ve güvensiz evlerin de ortadan kalkacağına vurgu yapan DAİMFED Başkanı şöyle konuştu:

"Riskli yapısı olup kredi oranlarına ulaşamayan vatandaşlarımız var. Hem onların güzel bir yaşam alanı hem de sektörün canlanması açısından kentsel dönüşümdeki faiz oranının 11 vilayete de uygulanması gerekmektedir. Böylece vatandaşlarımız, tabut diye tabir ettiğimiz binalardan çıkmış olacak. Bilim ve fen kurallarına göre mühendislik hizmeti alan binalarda oturacaklar. Hem de ödeme kolaylığı olacak."

11 şehrin eklenmesi sektöre can suyu olur

Kredinin sektöre can suyu olacağını anlatan Karslıoğlu, İstanbul'daki vatandaşlara da kritik bit uyarıda bulunarak, "Şantiye sisteminde olan müteahhitleri düzgün seçip danışmanlık hizmeti alarak bu krediye başvurun. Sistemin güzel ilerlemesi adına bu şarttır" dedi.

0,69'un muazzam bir faiz oranı olduğunu ve 200 farklı sektörde lokomotif görevi gören inşaat sektörüne can suyu olacağını belirten Karslıoğlu, "Sektörde çalışanlar ve paydaşlar ekonomimizi canlandırır. 11 vilayetin de eklenmesiyle Türkiye'de bu çığır açacaktır" diye konuştu.