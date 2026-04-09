Yüzde 70'e dayandı... 9 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir?
İstanbul'da yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları yükseldi. 9 Nisan 2026 verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Mega kentte yaşayanlar son durumu merak ediyor.
9 Nisan 2026 Perşembe tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 69.67'ye çıktı. Dünkü oran ise yüzde 69.51'di.
Baraj doluluk oranları
Ömerli - yüzde 91
Darlık - yüzde 85
Elmalı - yüzde 92
Terkos - yüzde 55
Alibey - yüzde 67
Büyükçekmece - yüzde 55
Sazlıdere - yüzde 45
Istrancalar - yüzde 84
Kazandere - yüzde 63
Pabuçdere - yüzde 55