Yüzde 70'e dayandı... 9 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. Son veriler yüz güldürürken oranlar yüzde 70'e dayandı.

Yüzde 70'e dayandı... 9 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir?

İstanbul'da yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları yükseldi. 9 Nisan 2026 verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Mega kentte yaşayanlar son durumu merak ediyor.

9 Nisan 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı nedir?

9 Nisan 2026 Perşembe tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 69.67'ye çıktı. Dünkü oran ise yüzde 69.51'di.

Baraj doluluk oranları

Ömerli - yüzde 91
Darlık - yüzde 85
Elmalı - yüzde 92
Terkos - yüzde 55
Alibey - yüzde 67
Büyükçekmece - yüzde 55
Sazlıdere - yüzde 45
Istrancalar - yüzde 84
Kazandere - yüzde 63
Pabuçdere - yüzde 55

Kaynak: HABER MERKEZİ
