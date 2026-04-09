Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Nezaket ÇETİN / DÜNYA BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından belediye meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.

Meclis başkanlığını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yaptığı olağanüstü meclis toplantısında, AK Parti’li Meclis Üyesi Şahin Biba, Cumhur İttifakı oylarıyla yeni başkanvekili seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday göstermediği ve katılmadığı seçimde, 61 oy alan Şahin Biba Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili oldu.

“17 ilçede hiçbir ayrım yapılmayacak”

Seçimin ardından söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin Bursalıların temsilcisi olduğunu vurgulayarak, demokratik süreç ve meclisteki üye dağılımına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Biba, Bursa’nın sıradan bir şehir olmadığını; tarih, medeniyet ve emanet anlamı taşıdığını dile getirdi. Alınacak her kararın sadece bugünü değil, geleceği de şekillendireceğini belirterek, makamların gelip geçici olduğunu, asıl olanın şehre yapılan hizmet ve insanlara dokunmak olduğunu söyledi.

Başkanvekili, görev anlayışlarının unvan değil sorumluluk, yetki değil millete hizmet üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Tüm enerjilerini Bursa’ya hizmete ayıracaklarını belirten Biba, tek gündemlerinin şehir, tek önceliklerinin ise Bursalıların huzuru, refahı ve memnuniyeti olduğunu ifade etti.

Biba, 17 ilçede hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerin süreceğini, ihtiyaç olan her yerde çalışmaların devam edeceğini ve gerçek belediyecilik anlayışıyla hizmetlerin kesintisiz olacağını sözlerine ekledi.