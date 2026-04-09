Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin aday gösterdiği Şahin Biba kazandı. Biba'nın göreve gelişi ile birlikte hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Sıkça "Şahin Biba kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.

Şahin Biba kimdir?

Kosova’nın tarihi şehirlerinden Prizren’de dünyaya gelen Şahin Biba, yaşamını Türkiye’de sürdüren Balkan kökenli isimler arasında yer alıyor. 1982 doğumlu olan Biba, çocukluk ve gençlik yıllarını doğduğu şehirde geçirirken eğitim hayatının ilk basamaklarını da burada tamamladı. Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelerek Bursa’ya yerleşen Biba, hayatını bu şehirde kurdu.

Mimarlık alanında eğitim alan Şahin Biba, mesleki uzmanlığını bu alanda geliştirirken, Balkan kökenli olması nedeniyle Bursa’daki Balkan topluluğu içinde de tanınan isimlerden biri haline geldi.