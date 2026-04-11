5 milyon iş yapay zeka tehdidi altında: Piyasayı 3 yeni meslek domine edecek

Yapay zekaya yönelik yatırımlar artarken, yapay zeka iş piyasasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Wolfe Research’ün son raporuna göre yapay zeka 700 bin iş kaybına neden olurken son iki yılda 1 milyon yeni pozisyon da oluşturdu.

İş kayıpları teknoloji ve finans sektörlerinde yoğunlaşırken, işe alımlar ise yapay zeka sistemleri kurma, yönetme ve denetleme özelinde gerçekleşiyor.

5 milyon iş risk altında

Ancak analistlere göre kayıplar ve yeni pozisyonlara rağmen yapay zekanın iş piyasasına etkisi ekonomi için birincil risk olmayı sürdürüyor. Wolfe Research önümüzdeki on yıl için 5 milyon işin risk altında kalabileceğini tahmin ediyor.

Rapor, iş gücü dönüşümünde kritik unsurun toplam istihdam sayısından çok geçişin ne kadar sorunsuz gerçekleşeceği olduğuna dikkat çekiyor. Asıl belirleyicinin çalışanların yeni teknik rollere ne kadar hızlı adapte olabileceği olarak öne çıkıyor. Son veriler uyumsuzluğun belirginleştiğini gösterirken verilere göre, inşaat ve imalat dayanıklılığını korurken, geleneksel teknoloji merkezlerinde işe alımlar zayıflıyor.

2030'larda iş piyasasına hakim olacak meslekler

Raporda 2030'ların iş piyasasına hakim olacak meslekleri ise "yapay zeka etikçileri", "algoritma denetçileri" ve "istem mühendisleri" olarak belirtiliyor.

Yatırımcılar bu dönüşümü uzun vadede verimlilik artışı olarak değerlendirse de artan rekabetin ücretlerde doğrusal olmayan dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor. Bu dinamiklerin de 2026 ve sonrasında hem kurumsal karlılık hem de genel ekonomik istikrar üzerinde etkili olması bekleniyor.