ABD'de enflasyon yeniden hızlandı! Martta sert yükseliş

ABD'de mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Savaşın etkili olduğu dönemde fiyat artışlarının hız kazandığı görülürken, aylık bazda beklentilere paralel bir tablo ortaya çıktı.

Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Şubat ayında ise aylık enflasyon yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

Yıllık enflasyonda belirgin yükseliş

Yıllık bazda ise enflasyonda hızlanma dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 3,3'e yükseldi. Böylece fiyat artışlarının yıllık ölçekte ivme kazandığı görüldü.

Ekonomistlerin beklentisi de aylık enflasyonun yüzde 0,9 seviyesinde ve yıllık enflasyonun ise mart ayı için yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.