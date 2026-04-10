TCMB’nin bilançosu yayımlandı: 2025’te 1 trilyon liranın üzerinde zarar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2025’te sona eren 94. hesap dönemine ait bilançosu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aktif büyüklük 12,4 trilyon lirayı aştı

Açıklanan verilere göre, 2025 yıl sonu itibarıyla bankanın toplam aktifleri 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde TCMB’nin altın varlıkları 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira seviyesine ulaştı.

İhtiyat akçesi sınırlı kaldı

Banka kayıtlarına göre ihtiyat akçesi tutarı ise 334 milyon 168 bin 579 lira oldu. Bu veriler doğrultusunda TCMB, 2025 yılını 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla tamamladı.

Küresel merkez bankalarında da zarar dikkat çekti

Öte yandan küresel ölçekte merkez bankalarının bilanço performanslarında da benzer bir tablo görüldü. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar faaliyet zararı açıklayarak üst üste üçüncü kez zarar bildirdi. Fed’in zararı 2023’te 114,3 milyar dolar, 2024’te ise 77,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ECB de yılı zararla kapattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı. ECB’nin zararı 2024’te 7,944 milyar avro, 2023’te ise 1,27 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.