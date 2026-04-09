Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ABD'de iki kritik veri bekleniyor. Küresel piyasalar ilk olarak enflasyon rakamlarına daha sonra da Fed'e odaklanacak. ABF TÜFE 10 Nisan'da duyurulacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.

9 Nisan 2026 Perşembe piyasa beklentisine göre yüzde 97.9 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.