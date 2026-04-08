Dünya Bankası'ndan Türkiye için dikkat çeken tahmin!

Dünya Bankası, Avrupa ve Merkez Asya ekonomilerine yönelik yayımladığı görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Rapora göre, Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 2,8'e, 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 4,4'ten yüzde 3,7'ye indirildi.

Yapısal dönüşüm vurgusu

Dünya Bankası, Türkiye'nin son yıllarda yüksek büyüme performansı ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu süreçte küresel pazarlara entegrasyon ve güçlü özel sektör yapısının etkili olduğu ifade edildi.

Ancak imalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payının son on yılda yaklaşık yüzde 5 seviyesinde yatay seyretmesi, daha ileri teknolojiye dayalı üretim için ek adımlar gerektiğine işaret etti.

Raporda, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin Türkiye'nin yüksek gelirli ülke hedefini destekleyebilecek bir yol haritası sunduğu vurgulandı. Bununla birlikte makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, finansmana erişimin artırılması, rekabetin geliştirilmesi ve ekonomide açıklığın korunmasının önemine dikkat çekildi.

Teknoloji ve iş gücü öne çıkıyor

Sanayi politikalarının uygulanmasında teknoloji geliştirme kadar teknoloji adaptasyonuna da odaklanılması gerektiği belirtilirken, iş gücü becerilerinin artırılması ve küresel değer zincirleriyle entegrasyonun derinleştirilmesinin kritik olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, tüm firmalar için eşit rekabet koşullarının sağlanmasının sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir unsur olduğu kaydedildi.