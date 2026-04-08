Küresel iyimserlik Türkiye'nin risk primini aşağı çekti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanınan sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Bunun sonucunda Orta Doğu'da ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, küresel piyasalarda risk algısını düşürdü.

Söz konusu durum Türkiye'nin borçlanma maliyetlerine de olumlu yansıdı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 235 baz puan seviyelerinde bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 17 baz puan gerileyerek 268 baz puana indi.

CDS, mart ayında 327 baz puana kadar yükselmişti. Son gelişmelerle birlikte risk primi yeniden 268 baz puana geriledi.

Bu gelişmelerle birlikte uluslararası tahvil piyasalarında artan alım iştahı, faizlerde düşüşü beraberinde getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde azalış

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,24'e, 2 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 3,73'e, 5 yıllık tahvil faizi ise 9 baz puan gerileyerek yüzde 3,86'ya indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor. Analistler, küresel piyasalarda olumlu haber akışının fiyatlamalara daha hızlı yansıdığını belirtiyor.