JPMorgan’dan Türkiye için enflasyon revizyonu: Yıl sonu tahmini yükseldi

Küresel finans kuruluşu JPMorgan Chase, Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, enerji maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltti. Önceki tahmin ise yüzde 26,4 seviyesindeydi.

Enerji fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor

Yayımlanan değerlendirmede, özellikle ABD ve İran arasında çıkan çatışamalar sonrası enerji fiyatlarındaki yükselişin makroekonomik görünüm üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı. Küresel gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan artışın, Türkiye’de fiyat baskılarını yeniden artırdığına işaret edildi.

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 30,9’a gerilemiş olsa da, enerji kalemlerindeki yukarı yönlü seyrin bu düşüşü sınırlayabileceği belirtildi.

Jeopolitik gerilim enerji maliyetlerini artırıyor

Analistler, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve bunun önümüzdeki dönemde enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini ifade etti. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyan başlıca unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Merkez Bankası için faiz beklentisi yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yapılan değerlendirmede ise para politikasına ilişkin beklentilerde değişikliğe gidildi. Kurum, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 32’den yüzde 34’e çıkardı. Ayrıca kısa vadede ilave faiz artışı ihtimalinin de göz ardı edilmediği belirtildi.

Elektrik ve doğalgazda artış beklentisi

Raporda enerji kalemlerine ayrı bir bölüm ayrılırken, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış beklentisi öne çıktı. Bu grupta yıllık enflasyonun yüzde 39 seviyelerine ulaşabileceği öngörüldü.

Faizler uzun süre yüksek kalabilir

JPMorgan değerlendirmesine göre, enerji kaynaklı maliyet baskıları sürdükçe para politikasında gevşeme beklenmiyor. Bu kapsamda faizlerin, tahmin edilenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği ifade edildi.