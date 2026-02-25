Altında yön yukarı mı? Finans devinden altın için çarpıcı tahmin!

Küresel finans devi JP Morgan, yayımladığı son raporda uzun vadeli altın fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Banka, uzun vadeli fiyat hedefini ons başına 4.500 dolara çıkarırken, 2026 yıl sonu için daha önce paylaştığı 6.300 dolarlık tahminini ise sabit tuttu.

JP Morgan analistlerine göre altın fiyatlardaki bu muhtemel yükselişin arkasında yatan temel nedenler merkez bankalarının altın rezervlerini hızla artırması, ABD Hazine tahvillerinden uzaklaşma eğilimi ve birçok ülkenin ticari gelir tabanını dolardan Çin yuanına kaydırması olarak sıralanıyor.

"Diğer emtialardan çok daha farklı bir doğaya sahip"

Banka, altının fiyatlama mekanizmasının endüstriyel metallerden ayrıştığına dikkat çekti.

Raporda; marjinal maliyet analizi veya teşvik fiyatlaması gibi geleneksel araçların altın için yetersiz kaldığı belirtilirken bu varlığın arz-talep dengesinin diğer emtialardan çok daha farklı bir doğaya sahip olduğu ifade edildi.

Son bir yılda jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına yönelen girişler, altın fiyatlarını art arda rekor seviyelere taşımıştı.

JP Morgan'ın güncel tahmini, bu eğilimin orta vadede devam edebileceğine işaret ediyor.