Ethereum son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı: Yükseliş sürecek mi?

Haftaya durgun başlayan kripto para piyasası, lider altcoin Ethereum öncülüğünde sınırlı bir toparlanma sürecine girdi.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether, son 24 saatteki performansıyla ilk 10 varlık arasında Solana'nın ardından zirve ortağı oldu.

Geçtiğimiz gün 1.800 dolar bandının altına sarkan kripto para birimi, gelen tepki alımlarıyla yeniden 1.900 dolar seviyesinin üzerine tırmanarak son 24 saat içinde yüzde 4 değer kazandı.

Teknik görünümde temkinli tablo

Her ne kadar son 24 saatte yüzde 4'lük artış kaydedilmiş olsa da teknik göstergeler zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

ETH/USD paritesinin 4 saatlik grafiği aşağı yönlü eğilimi korurken, fiyat 20 haftalık üssel hareketli ortalamanın (yaklaşık 2.800 dolar) altında işlem görüyor.

Olası geri çekilmelerde 1.741 dolar ilk destek seviyesi olarak öne çıkarken satışların derinleşmesi halinde 1.524 ve 1.404 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareketin devamında ise 2.107 dolar ilk direnç noktası olarak izlenirken, 2.388 ve 2.746 dolar seviyeleri takip edilecek.