Wall Street'in kurt isminden yatırımcılara 4 kelimelik uyarı

ABD’de S&P 500 endeksi aylardır 6 bin 700-7 bin bandında sıkışmış durumda. Teknoloji hisselerinden çıkış yaşanırken, enerji, sağlık ve temel tüketim gibi daha defansif sektörlere yönelim dikkat çekiyor.

Ancak Wall Street efsanesi Bill Gross’a göre bu tablo, teknoloji hisselerinde “dipten alım” fırsatı anlamına gelmiyor.

“Tek haneli getirilerle yetinin”

"Tahvil Kralı" lakaplı Bill Gross, sosyal medya platformu X’te yatırımcılara çok net bir uyarıda bulundu: "Tek haneli getirilerle yetinin."

Bu söz, 2026’da çift haneli güçlü ralliler yerine daha sınırlı kazançların öne çıkabileceğine işaret ediyor. Tarihsel olarak S&P 500 yükseliş yıllarında ortalama yüzde 21 getiri sağlasa da, Gross önümüzdeki dönemde daha dalgalı ve istikrarsız bir piyasa bekliyor.

Teknoloji hisselerine mesafeli

Gross, özellikle büyük teknoloji şirketlerindeki geri çekilmenin kalıcı olabileceğini düşünüyor. Oracle, Microsoft ve IBM gibi devlerdeki sert dalgalanmalar sonrası uzak durmayı tercih ettiğini belirtiyor. Yapay zekâ odaklı hisselerdeki oynaklığın sürebileceği mesajını veriyor. Gross, teknoloji yerine temettü odaklı ve savunmacı hisseleri öneriyor.