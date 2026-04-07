Çin dengeleri sarstı, ABD'nin borç maliyeti yükseldi Dolardan altına stratejik geçiş

ABD hazine tahvillerindeki varlıklarını kademeli olarak azaltarak, 2008 ekonomik krizinden bu yana görülmemiş seviyelere indiren Çin, dolar bazlı varlıklardan altına doğru yıllardır süregelen yönelimini hızlandırdı.

ABD tahvillerinden tarihi çıkış

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Çin'in ABD hazine tahvillerindeki varlığı Ocak 2026 itibarıyla 694,4 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Kasım 2013'te ulaşılan 1,316 trilyon dolarlık zirveye kıyasla yüzde 47'lik düşüşe işaret etse de Çin halen ABD tahvillerine en çok yatırım yapan üçüncü ülke. Listenin ilk sırasında 1,185 trilyon dolarla Japonya yer alırken, onu 866 milyar dolarla Birleşik Krallık takip ediyor.

Altın rezervi 2 bin 309 ton

Çin, ABD tahvillerinden çıkarken diğer taraftan Şubat 2026'ya kadar aralıksız altın alarak 16 ay sonunda resmi rezervlerini 74,15 milyon onsa (yaklaşık 2 bin 309 ton) çıkardı.

Altın, değer bazında Çin'in toplam döviz rezervlerinin yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluştururken 2025 sonunda toplam döviz rezervlerinin 3,357 trilyon dolar olduğu açıklandı. Bu da analistlere göre Çin'in ABD tahvillerinden tarihi çıkışının bir kaçış değil, stratejik bir değişim olduğunu gösteriyor.

Rusya'nın döviz rezervinin dondurulması süreci hızlandırdı

Rusya'nın Batı'daki 300 milyar dolarlık döviz rezervinin dondurulmasının ardından Pekin'in süreci hızlandırdığı düşünülürken, Morgan Stanley'nin verilerine göre, yabancı yatırımcılar şu anda ABD hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 32,4'ünü elinde tutuyor. Bu oran da ABD hazine tahvillerinde 1997'den beri en düşük seviye olarak değerlendiriliyor. Tahviller 2008'deki ekonomik krizin zirvesinde bile yüzde 50'nin üzerindeydi.

Fed'in tahvil miktarı 14 yılın en düşüğü

Analistlere göre tahvil satışı Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından daha da hızlandı. Yabancılar beş hafta üst üste ABD Hazine tahvillerini satarken, Fed'in elindeki tahvil miktarı 90 milyar doların üzerinde azalarak 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'de olduğu gibi Hindistan ve Tayland gibi petrol ithal eden ülkeler de satışlara öncülük ederek, para birimlerini korumak için dolar rezervlerini tasfiye etti.

ABD'nin borçlanma maliyeti artacak

Öte yandan ABD önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak yaklaşık 10 trilyon dolarlık borcu yeniden borçlanarak çevirmek zorunda kalacak. Ancak bu kritik süreçte ülkenin borçlanma maliyeti de hızla yükseliyor. Mart ayında ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi 35 baz puan artarak, Trump'ın yeniden göreve dönmesinden bu yana en sert aylık yükselişini kaydetti. Analistlere göre tablo, ABD'nin yeni borçlanmayı artık daha yüksek faizle yapmak zorunda kalabileceğine işaret ediyor.