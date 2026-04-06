Yakıt krizi uçak biletlerini vurdu: Fiyat artışına izin verildi

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, küresel havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Endonezya hükümeti, artan yakıt maliyetleri nedeniyle hava yolu şirketlerinin iç hat uçuşlarında bilet fiyatlarını artırmasına izin verdiğini açıkladı.

Zam oranı yüzde 13’e kadar çıkacak

Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, iç hat uçuşlarda bilet fiyat artışlarının yüzde 9 ila 13 aralığında sınırlandırılacağını duyurdu. Ayrıca şirketlere, üst fiyat limitinin yüzde 38’ine kadar yakıt ek ücreti yansıtma hakkı tanındı.

Vergi muafiyetleriyle dengeleme

Hükümet, artan maliyetlerin tüketiciye etkisini azaltmak için bazı havacılık vergilerini kaldıracak ve çeşitli ekonomik destekler sağlayacak. Bu adımın fiyat artışlarını dengelemeye yardımcı olması bekleniyor.

Enerji krizi önlemleri genişliyor

Endonezya, enerji krizine karşı farklı alanlarda da önlemler aldı. Kamu çalışanları için haftada bir gün zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatılırken, sübvansiyonlu yakıt alımına günlük 50 litre sınırı getirildi.

Krizin nedeni: Hürmüz Boğazı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, petrol ve LNG arzında ciddi aksamalara yol açtı. Bu gelişme, küresel enerji fiyatlarını yükselterek havacılık sektöründe maliyet baskısını artırdı.