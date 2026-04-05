Kurabiye devi iflas bayrağını çekti! Zayıflama iğneleriyle gelen sessiz deprem

ABD’de 2018'de kurulan ve hızlı büyüyen kurabiye zinciri Taylor Chip, 8 yılın sonunda dar boğazdan çıkamayarak iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirketi iflasa sürükleyen iki büyük mağaza kapanırken önümüzdeki haftalarda birkaç mağazanın daha kapanması bekleniyor.

Sektörde zincirleme etki

Şirketten yapılan açıklamada son 2,5 yıldır devam eden toparlanma çabalarının sonuç vermediği, artan mali baskılar nedeniyle kapanmanın kaçınılmaz hale geldiği ifade edilirken sektör genelinde de benzer kapanışlar dikkat çekiyor.

Pazarının liderlerinden Crumbl Cookies de hızlı büyümenin ardından mağaza kapanışları ve düşük karlılıkla karşı karşıya kalırken, Mrs. Fields, Liz Lovely, Great American Cookies, Crumbs Bake Shop ve David's Cookies de iflas bayraklarını çeken diğer şirketler arasında yer alıyordu.

Zayıflama iğnelerinin etkisi mi?

Ancak TheStreet'in haberine göre, sektördeki çeşitlendirme sıkıntısının yanında mağazaların kapanışında son dönemde kullanımı giderek yaygınlaşan zayıflama iğnelerinin de etkisi bulunuyor.

Araştırmaya göre ABD’de her 8-9 kişiden 1’i kilo vermek için zayıflama iğnesi ya da ilacı denedi. Bu ilaçlar iştahı azaltarak, tokluk hissini artırırken kullanıcılar genelde daha az yemek yiyerek kilo vermeye çalışıyor. Bu da tatlı veya kurabiye gibi gıdalara yönelimi azaltıyor.

Kurabiye zincirlerinin kapanmasıyla henüz zayıflama ilaçları arasında doğrudan ilişkilendiren bir veri olmasa da, ilaçlar bilinçli beslenmeye yönelik daha geniş bir değişimin parçası olarak değerlendiriliyor. Bu durumun kurabiye zincirleri gibi çeşidin tek tip olduğu çoğu fast food ürünlerinde de satışları etkileyeceği düşünülüyor.