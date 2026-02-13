Zayıflama iğnesi fast-food devlerini vurdu: Yeni menüler geliştiriyorlar

Dünya genelinde hızla yayılan zayıflama ilaçları, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirirken, fast-food devleri de stratejilerini yeniden şekillendiriyor. McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, zayıflama iğnesi kullanan müşterilere yönelik protein odaklı yeni ürünlerin test edildiğini açıklayarak sektörün yeni yönünü gözler önüne serdi.

McDonald’s, GLP-1 kullanan müşterilerin beslenme alışkanlıklarındaki değişime uyum sağlamak için menüsünü yeniden tasarlamayı planlıyor. CEO Chris Kempczinski, şirketin özellikle yüksek protein içeren ürünleri test ettiğini doğruladı.

Her ne kadar lansman tarihi ve ürün detayları açıklanmasa da, uzmanlar yeni menünün şu özelliklere odaklanacağını öngörüyor:

- Daha az karbonhidrat

- Daha yüksek protein oranı

- Daha düşük kalorili seçenekler

- Sağlık odaklı alternatif sunumlar

Eski McDonald’s kurumsal şefi Mike Haracz, bu stratejinin özellikle GLP-1 kullanıcılarının satın alma eğilimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni menüde neler olabilir?

Beslenme uzmanlarına göre McDonald’s’ın test ettiği veya edebileceği seçenekler arasında şunlar yer alıyor:

- Izgara tavuk şeritleri veya nugget’lar

- Ekmek yerine marul ile servis edilen burgerler

- Karnabahar bazlı tortilla alternatifleri

- Daha küçük ama yüksek proteinli burger seçenekleri

Bu ürünler, GLP-1 ilaçları kullanan ve iştahı azalan tüketiciler için daha uygun porsiyon ve besin dengesi sunmayı hedefliyor.

Mevcut menüde bile yüksek protein seçenekleri var

McDonald’s, halihazırda protein açısından zengin birçok ürüne sahip olduğunu vurguluyor:

- Sosisli McMuffin ve yumurta: 27 gram protein

- Double Cheeseburger: 32 gram protein

- Double Quarter Pounder: 50 gramdan fazla protein

Ayrıca müşteriler ekstra köfte veya yumurta ekleyerek protein miktarını daha da artırabiliyor.

GLP-1 kullananların fast-food tüketimi sert düştü

Morgan Stanley tarafından yapılan bir araştırma, GLP-1 ilaçlarının fast-food sektörü üzerindeki etkisini açıkça ortaya koydu.

Araştırmaya göre GLP-1 kullanan kişiler:

- Fast-food restoranlarına yüzde 77 daha az gidiyor

- Pizza tüketimini yüzde 74 azaltıyor

- Alkol tüketimini yüzde 62 düşürüyor

- Yüzde 22’si alkolü tamamen bırakıyor

Bu ilaçlar iştahı baskıladığı için tüketiciler daha az yemek yiyor ve daha sağlıklı seçeneklere yöneliyor.

ABD’de GLP-1 kullananların oranı hızla artıyor

Gallup araştırmasına göre GLP-1 ilaçlarını kullanan Amerikalıların oranı son 18 ayda iki katına çıktı. Bu oran şu anda yüzde 12,4 seviyesine ulaşmış durumda.

Domino etkisi: Chipotle, Shake Shack ve Starbucks da harekete geçti

McDonald’s bu alanda ilk değil. Birçok büyük zincir benzer stratejiler uygulamaya başladı:

Chipotle: Yüksek proteinli burrito ve bowl menüleri ile düşük kalorili, yüksek proteinli salata seçenekleri.

Shake Shack: Ekmeksiz, marula sarılmış burger menüsü.

Starbucks: Protein içeren latte ve soğuk köpük ürünleri.

Fast-food endüstrisi için hem tehdit hem fırsat

Uzmanlara göre GLP-1 ilaçları, fast-food endüstrisi için hem tehdit hem fırsat anlamına geliyor.

Yeni dönemde öne çıkacak trendler:

- Daha küçük porsiyonlar

- Daha yüksek protein oranı

- Daha düşük şeker içeriği

- Sağlık odaklı menü seçenekleri