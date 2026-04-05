Alüminyumda arz endişesi piyasayı altüst etti: 2 yılın en hızlı aylık yükselişi

Orta Doğu'daki savaş emtia piyasasında sert dalgalanmalara yol açarken alüminyum da arzdaki bozulmayla birlikte yüzde 10,4 pahalanarak 2 yıllık rekorunu kırdı.

Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık 10'da 1'i Basra Körfezi'nde yoğunlaşırken, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve kritik tesislerin hedef alınması ihracatı engelledi. Katar ve Bahreyn'de alüminyum üretimi dururken, küresel alüminyum açığının artacağına dair endişeler güçleniyor.

BAE'deki Emirates Global Aluminium'a (EGA) ait 1,6 milyon ton kapasiteli tesis de zarar görürken, tesisin 200 bin tonluk arz fazlasından, gelecek yıl yaklaşık 1,3 milyon tonluk açığa düşebileceği öngörülüyor. Katar'daki Qatalum tesisinde de kapasite yüzde 60'a düşerken, tesis küresel arzın yüzde 1'ini karşılıyordu.

Küresel arzın yüzde 2'sini karşılayan Bahreyn'deki Alba tesisi ise 14 Mart'ta toplam kapasitesinin yüzde 19'unu oluşturan 1-3 numaralı hatlarını kapattı. Mozambik'teki yaklaşık 560 bin ton kapasiteli Mozal izabe tesisinin bakıma alınması da arz endişelerini artırdı.

Alüminyumda 4 yılın en yüksek seviyesi

Alüminyumun ton başına fiyatı, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin arza yönelik bozulmalara yol açmasıyla Londra Metal Borsası'nda yüzde 10,4 artarak yaklaşık 2 yılın en hızlı aylık yükselişini kaydederken, şubat ayında 3 bin 140 dolar olan fiyat mart ayında 3 bin 467 dolara çıktı.

Çin başta olmak üzere küresel talep artarken alüminyum yılbaşına göre de yüzde 15,7 yükseldi. Londra Metal Borsası'nda alüminyumun ton başına fiyatı Nisan 2024'te yüzde 10,9 artmıştı.

Alüminyum, geçen ay 3 bin 546 dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.