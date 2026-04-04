Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması: 450 bin genci çalışma hayatına dahil edeceğiz

Bakan Işıkhan, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, başta turizm ve tekstil olmak üzere tarımda, sanayide ve pek çok alandaki üretim kalitesi, tecrübesi ve köklü geçmişiyle dünyanın her yerine ulaşan Denizli'nin gururlandırmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'yi güçlendirme hedefleri istikametinde kararlılıkları ve azimlerini korudukları sürece her alanda olumlu sonuçlar almaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Şunu unutmamalıyız ki tam bağımsız güçlü bir ekonomi ve kendi kendine yetebilen bir Türkiye demek aynı zamanda daha adil, daha huzurlu bir dünya demektir. Çünkü bugün Türkiye, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumluluklar, tarihi ve kültürel misyonuyla sadece bölgesinin değil dünyanın da can simidi olmaya devam etmektedir. Bölgesel tehditlerin kapımıza kadar ulaşmış olması bize, büyüme yolunda atmamız gereken kararlı adımları bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu sebeple başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum."

Işıkhan, Denizli'nin üretim gücüne ve potansiyeline inandıklarını, şehrin ekonomiden, turizme, tarımdan sanayiye kadar çalışma hayatına yön veren her sektörüne yaptıkları yatırımlarla Denizli'nin hak ettiği konuma ulaşacağına inandıklarını kaydetti.

"Tecrübesiz gençleri istihdam etmesi ve tecrübe kazandırması için teşvik edeceğiz"

Günümüz dünyasında gençlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin eğitimden iş hayatına geçiş süreci olduğunu anlatan Işıkhan, "Birçok gencimiz okuldan mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde ne yazık ki zorluklar yaşamakta, tecrübe eksikliği nedeniyle geri planda kalmaktadır. Bu durumun toplumsal olarak da çözmemiz gereken önemli bir mesele olduğunu düşünmekteyiz. İşte tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gençlerimizi üretim sürecine daha erken dahil etmek, onları hayatın içine daha güçlü şekilde katmak amacıyla yeni adımlar attık." dedi.

İŞKUR öncülüğünde başlattıkları, "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı"nın​​​​​​​ gençlerin çalışma hayatına daha erken, daha donanımlı ve daha güçlü bir şekilde katılmasını hedeflediğini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu programla gençlerimize staj imkanları sunuyor, meslek sahibi olmalarını teşvik ediyor, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizi çalışma hayatına kazandırıyor, ilk iş deneyimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Staj Desteği programıyla 3 yılda 800 bin gencimizin staj yapmasını sağlayacağız. Geleceğim Meslekte Programı ile meslek okulu mezunlarını kendi mesleklerinde çalışmaya teşvik edeceğiz. NEET İşgücü Uyum Programı ile ne eğitimde ne istihdamda olan 450 bin genci kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışma hayatına dahil edeceğiz. İşe ilk adım programı ile 3 yılda 750 bin gencin 6 ay boyunca ücretinin tamamını veya 18 ay boyunca ücretinin yarısını İŞKUR olarak ödeyeceğiz. Böylece tecrübe eksikliği nedeniyle ilk iş deneyimlerinde zorluk yaşayan gençlere deneyimlerini kazandıracağız. Özellikle işe alımda tecrübe şartı arayan işverenlerimizi de tecrübesiz gençleri istihdam etmesi ve tecrübe kazandırması noktasında teşvik edeceğiz."

Işıkhan, geçen sene başlattıkları İŞKUR Gençlik Programı ile de üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı modelle çalışma hayatına alıştırmaya, tecrübe katmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.