Emeklilik yaşı 67’ye yükseliyor: Milyonlarca kişi daha geç maaş alacak

İngiltere’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Devlet emeklilik yaşı 66’dan 67’ye yükseltilmeye başlandı. Yeni düzenleme, yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak hayata geçirilirken, emeklilik maaşlarında da artış yapılacağı açıklandı.

Kimler etkilenecek?

İlk etapta 6 Nisan-5 Mayıs 1960 arasında doğanlar bu değişiklikten etkilenecek. Bu kişiler emekli maaşlarını almak için en az bir ay daha fazla beklemek zorunda kalacak. Önümüzdeki iki yıl içinde yaş sınırı kademeli olarak 67’ye ulaşacak.

Maaşlarda artış var

Yeni düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarına yüzde 4,8 zam yapılacak. Buna göre yeni sistemde haftalık ödeme 241,30 sterline (yıllık yaklaşık 12.547 sterlin) yükselirken, eski sistemde bu rakam 184,90 sterlin olacak.

Devlet bütçesine büyük katkı

Hükümet, emeklilik yaşındaki artışın 2030’a kadar yıllık yaklaşık 10 milyar sterlin tasarruf sağlayacağını öngörüyor. Tam emeklilik maaşı alabilmek için ise en az 35 yıl sigorta primi ödenmesi gerekiyor.

Uzmanlar, bu değişikliğin özellikle düşük gelirli ve sağlık sorunları yaşayan bireyleri daha fazla etkileyeceğine dikkat çekiyor.