Bakan Uraloğlu'ndan 'otoyollar satılacak' iddialarına yanıt: Kamuoyu ne derse onu yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çıktığı CNN Türk canlı yayınında otoyolların satılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamu yatırımlarının satışına yönelik herhangi bir plan olmadığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, konunun yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bütün kamu eliyle yapılan yatırımlar kamunun malıdır. Bunların tapusuyla satılması söz konusu değildi” dedi.

"Daha yararlı mı zararlı mı ona bakıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmesinde işletme hakkı devri seçeneği üzerinde çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, “Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin km'lik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir satış söz konusu değil"

Bakan Uraloğlu, nihai kararın kamuoyunun görüşü doğrultusunda şekilleneceğini belirterek, “Daha sonra kamu oyu ne derse onu yapacağız. Satılması gibi bir durum yok işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur. Bir satış söz konusu değil, kamu oyunun takdirine göre karar vereceğiz” diye konuştu.

Özel sektör modeli inceleniyor

Kamunun bakım ve işletme maliyetlerine dikkat çeken Uraloğlu, özel sektör modelinin avantajlarının araştırıldığını söyledi. Uraloğlu, “Kamunun işletme giderleri var. Çok ciddi bakım onarım masrafları var. Biz bunu peşin para ile yapacağız ve bunun maliyeti var. Özel sektörün dinamik işletme mantığı ile ne olur biz bunu ortaya koyacağız” dedi.