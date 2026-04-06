Mazota zam geldi mi, gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıta zam var mı?

ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Brent petrol uçarken ülkemizde de mazot ve benzine büyük zamlar geldi. Her gün son durum merak edilirken yeni haftanın ilk gününde yeni gelişme olup olmadığı araştırılıyor. İşte detaylar...

Mazota zam geldi mi, benzine zam var mı?

Sosyal medyada akaryakıta zam geleceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, sektör kaynaklarından henüz bu yönde resmi bir teyit gelmedi.

6 Nisan 2026 İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.60 TL

Motorin: 77.47 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.45 TL

Motorin: 77.32 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL