Elektrik ve doğalgaz zammı enflasyonu vuracak

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan son zamlar, enflasyon üzerinde belirgin bir baskı yaratmaya hazırlanıyor. Reuters’ın hesaplamalarına göre, nisan ayında enerji zamlarının enflasyonu doğrudan en az 0,6 puan artırması bekleniyor. Uzmanlar, kademeli fiyatlandırma nedeniyle bu etkinin daha da yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Kademeli tarifeyle faturalar artacak

Yeni sistemle birlikte yüksek tüketim yapan haneler daha pahalı tarifeden doğalgaz kullanacak. Bu kapsamda bazı aboneler, standart tarifeye kıyasla yüzde 70’e varan daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilecek.

Zam oranları netleşti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıklamasına göre, konutlarda elektrik ve doğalgaza ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Sanayi ve diğer abonelerde de farklı oranlarda artışlar uygulanırken, doğalgazda sanayi için yüzde 18,6, elektrik üretimi için ise yüzde 19,4 zam gerçekleşti.

Enflasyon sepetinde enerji etkisi

Enflasyon hesaplamasında elektrik fiyatlarının ağırlığı yüzde 1,27, doğalgazın ise yüzde 1,08 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle yapılan zamların doğrudan etkisinin yanı sıra dolaylı etkilerle enflasyonu daha fazla yukarı çekmesi bekleniyor.

Sübvansiyon yükü azaltılıyor

Hükümet, enerji desteklerinin bütçeye getirdiği yükü azaltmak için kademeli fiyatlandırmaya yöneliyor. Geçtiğimiz yıl enerji sübvansiyonları için yaklaşık 650 milyar lira harcanırken, bu yıl bu tutarın 305 milyar liraya düşürülmesi hedefleniyor. Ancak jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetlerini artırması durumunda bu rakamın yeniden yükselmesi gündemde.