40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye’nin zeytin sektöründeki önemli markalarından BAKTAT Zeytincilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini başlattı.

İcra işlemleri durduruldu

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı. Ayrıca ihtiyati haciz ve tedbir uygulamaları da geçici süreyle durduruldu.

Faaliyetler devam edecek

Şirketin üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi. Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçildi.

Kritik tarih: 1 Temmuz

Konkordato sürecinde şirketin tüm işlemleri komiser heyeti denetiminde yürütülecek. 1 Temmuz 2026’da yapılacak duruşmada, BAKTAT için kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği netleşecek.