40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Türkiye’nin köklü gıda markalarından BAKTAT Zeytincilik için mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi.
Türkiye’nin zeytin sektöründeki önemli markalarından BAKTAT Zeytincilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini başlattı.
İcra işlemleri durduruldu
Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı. Ayrıca ihtiyati haciz ve tedbir uygulamaları da geçici süreyle durduruldu.
Faaliyetler devam edecek
Şirketin üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi. Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçildi.
Kritik tarih: 1 Temmuz
Konkordato sürecinde şirketin tüm işlemleri komiser heyeti denetiminde yürütülecek. 1 Temmuz 2026’da yapılacak duruşmada, BAKTAT için kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği netleşecek.