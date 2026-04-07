Düşük Mart TÜFE'sine rağmen hızlı faiz gevşemesi beklenmiyor

Enflasyon verisi beklentilerin altında açıklansa da mevcut enflasyon tahminleri üzerinde yukarı yönlü riskler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında hızlı bir gevşemeye alan açmadığı vurgulandı.

Matriks Haber'in banka ve aracı kurumların araştırma raporlarından derlediği habere göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 24 ile yüzde 29 bandında oluşurken, ağırlıkla yüzde 25-28 aralığında kümelendi. En yüksek tahmin yüzde 29 ile Citigroup'tan geldi.

Jeopolitik gelişmeler riskleri artırıyor

Birçok kurum enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin riskleri artırdığına dikkat çekti. Faiz tarafında ise beklentiler ağırlıklı olarak yıl sonu için yüzde 31-32 bandında şekillendi. Nisan ayı PPK toplantısında genel beklenti faizlerin sabit tutulması yönünde oluştu; bazı kurumlar ise risklerin devam etmesi halinde ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde kalabileceğini belirtti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 artış kaydetti. Matriks Haber anketinde beklentiler, 2026 yılı Mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 2,35, yıllık bazda ise yüzde 31,45 artacağı yönünde gerçekleşmişti.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,00'ten yüzde 25,80 seviyesine yükseltilmişti.

"Dezenflasyon önümüzdeki dönemde belirginleşecek"

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verisi ile ilgili açıklamasında, geçen yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini beklediklerini açıklamıştı.

Şimşek, hizmetlerdeki dezenflasyonun önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngördüklerini de ifade etmişti.

Enflasyon ve faiz beklentileri

Mart ayı TÜFE verisinin ardından bazı kurumlar mevcut enflasyon tahminleri üzerinde yukarı yönlü risk vurgusu yaptı.

Banka ve aracı kurumların Mart ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerinde, enflasyon görünümünde enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler kaynaklı yukarı yönlü risklerin öne çıktığı, para politikasında ise temkinli duruşun korunmasının ağırlık kazandığı görüldü.

Kurumların önemli bölümü, Mart enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesine karşın bunun para politikasında hızlı bir gevşemeye alan açmadığı görüşünde birleşti.

Buna karşılık bazı kurumlar mevcut görünümde ilave sıkılaşma ihtimalini de gündemde tuttu.

Bu çerçevede kurum görüşlerine göre çoğunluk, 22 Nisan toplantısı için faiz indirimi yerine faizin sabit tutulması, pas geçilmesi ya da sıkı duruşun korunması yönünde bir çizgide buluştu. Daha sınırlı sayıdaki kurum ise rezerv, petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak faiz artışı veya koridor ayarı ihtimaline dikkat çekti.

Enflasyon tarafında ise kurumlar, Mart ayında manşet verinin beklentilerin altında kalmasında gıda fiyatlarındaki görece ılımlı seyir, giyim grubundaki düşüş ve eşel mobil sisteminin enerji tarafındaki dengeleyici etkisinin rol oynadığı görüşünde birleşti.