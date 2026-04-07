Sadece 8 müşteriye hizmet veren restoran kapanıyor

Galler’de “en iyi restoran” seçilen ve yalnızca 8 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken Gwen, önümüzdeki ay kapılarını kapatıyor. Michelin listesinde yer alan restoranın sahibi ünlü şef Corrin Harrison, kararı “doğru zamanda, zirvede bırakmak” olarak açıkladı.

Elit bir konuma sahipti

Powys bölgesinde 2023 yılında açılan Gwen, açık mutfak konsepti ve şefin müşterilerle birebir iletişim kurduğu özel deneyimiyle öne çıkıyordu. Restoran, kişi başı 135 sterlinlik (8 bin TL) 10 aşamalı menüsüyle gastronomi dünyasında elit bir konuma sahipti. 2025’te Harden’s rehberi tarafından Galler’in en iyi restoranı seçilmişti.

Yeni projelere odaklanacak

Daha önce Michelin yıldızlı Ynyshir restoranında baş şef olarak görev yapan Harrison, “Great British Menu” yarışmasıyla da tanınıyor. Şef, Gwen’i kendi isteğiyle kapatabilmenin sektörde nadir bir fırsat olduğunu vurgulayarak yeni projelere odaklanacağını belirtti.