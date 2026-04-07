Petrol şoku küresel ekonomiyi vuruyor: IMF'den kritik rapor öncesi çarpıcı mesaj

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomide fiyat artışlarına ve büyüme kaybına neden olacağını açıkladı.

Georgieva, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen bloke etmesi nedeniyle milyonlarca varillik petrol üretiminin durduğunu ve enerji arzında tarihin en ağır kesintilerinden birinin tetiklendiğini bildirdi.

IMF'in çatışmalar kısa sürse bile büyüme tahminlerini aşağı yönlü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü güncelleyeceğini aktaran Georgieva, mevcut tablonun yüksek fiyatlar ve düşük büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

Enerji arzındaki kesinti öne çıktı

Savaşın küresel petrol arzını yüzde 13 oranında azalttığını bildiren Georgieva, daralmanın yalnızca petrol ve doğal gazda değil, aynı zamanda helyum ve gübre gibi tedarik zincirlerini de etkilediğini bildirerek enerji arzındaki kaybın küresel ekonomide maliyet baskısını arttığını belirtti.

Georgieva, bu süreçte en ağır darbeyi özellikle yoksul ve kırılgan ülkelerin alacağını, birçok ülkenin artan fiyatlarla mücadele edebilmek için yeterli mali alana sahip olmadığını bildirdi.

IMF Başkanı, enerji ihracatçısı ülkelerin de bu süreçten kaçamadığını, Katar gibi pek çok Körfez ülkesinin de tesislere yönelik saldırılar nedeniyle olumsuz etkilendiği bildirildi.

IMF tahminlerinde aşağı yönlü revizyon beklentisi

Öte yandan IMF’nin gelecek hafta yayımlayacağı küresel ekonomi raporu öncesinde yapılan değerlendirmede, ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon öngörülerinde ise yukarı yönlü değişiklik bekleniyor. Çatışmaların hızla çözülmesi durumunda dahi bu revizyonların geçerli olacağı ifade edilirken savaşın, makroekonomik görünüm üzerinde de doğrudan etkili olduğu kaydedildi.

IMF ve Dünya Bankası'nın gelecek hafta gerçekleşen bahar toplantılarında da ana gündem maddesinin Orta Doğu’daki savaş olması bekleniyor. Toplantılarda enerji arzı, fiyat baskıları, büyüme görünümü ve kırılgan ekonomilere yönelik etkilerin ele alınması bekleniyor.

Gıda güvenliği endişesi de gündemde

IMF Başkanı, savaşın yalnızca enerji piyasaları ve büyüme görünümü açısından değil, gıda güvenliği bakımından da risk oluşturduğunu belirtti. Gübre tedarikinde yaşanabilecek aksaklıkların küresel ölçekte yeni sorunlara yol açabileceği ifade edildi.

Bu çerçevede gübre arzındaki bozulmanın bir gıda krizine neden olabileceği uyarısı yapıldı. Böylece savaşın etkilerinin enerji, sanayi ve tarım bağlantılı tedarik zincirlerine yayılabileceği vurgulandı.