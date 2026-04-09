TCMB açıkladı! Rezervler savaşın ardından ilk kez arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık verilere göre, 3 Nisan ile sona eren haftada rezervlerde belirgin bir artış kaydedildi. Net uluslararası rezervler 6,3 milyar dolar yükselerek 161,64 milyar dolara ulaştı. Böylece rezervler, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan sürecin ardından ilk kez artış gösterdi.
Savaşın ardından bir ilk
Döviz ve altın rezervlerinde artış
TCMB verilerine göre, döviz varlıkları yüzde 6,6 oranında artarak 50,73 milyar dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise yüzde 3,2'lik artışla 103,23 milyar dolara çıktı.
Öte yandan, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 0,2 oranında gerileyerek 7,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.