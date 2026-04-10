Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor! Apple ilk kez liderliği aldı

Küresel akıllı telefon pazarı, 2026 yılının ilk çeyreğinde daralma kaydetti. Sektör verilerine göre, sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 6 gerilerken, tedarik zincirindeki sorunlar ve zayıflayan talep bu düşüşte etkili oldu.

Araştırma şirketi Counterpoint Research'ün ön verilerine göre, DRAM ve NAND bellek tedarikinde yaşanan sıkıntılar maliyetleri artırdı ve üretim süreçlerini zorlaştırdı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin de tüketici talebini baskıladığı belirtilirken, bazı üreticilerin maliyet artışlarını öngörerek sevkiyatlarını erkene çektiği ancak bunun genel daralmayı engelleyemediği ifade edildi.

Apple zirveye yükseldi

Pazar payı dağılımında Apple, yüzde 21 pay ve yıllık yüzde 5 büyüme ile ilk kez birinci çeyrekte küresel liderliğe yükseldi. Şirketin bu performansında iPhone 17 serisine yönelik güçlü talep, tedarik zinciri yönetimi ve Çin pazarındaki toparlanma etkili oldu.

Samsung ve Xiaomi'de gerileme

Samsung'un sevkiyatları yüzde 6 düşerek pazar payı yüzde 20'ye geriledi. Galaxy S26 serisinin piyasaya çıkışındaki gecikme ve giriş segmentindeki zayıflık bu düşüşte rol oynadı.

Xiaomi ise yüzde 13 pazar payıyla üçüncü sırada yer almasına rağmen sevkiyatlarda yüzde 13'lük düşüş yaşadı. Şirketin giriş segmentine yüksek bağımlılığı, artan bellek maliyetlerinden daha fazla etkilenmesine yol açtı.

OPPO yüzde 11, vivo ise yüzde 8 pazar payıyla ilk beşi tamamladı. Vivo'nun Hindistan'daki liderliği sürerken Çin'de orta segmentte büyüme yakaladığı, OPPO'nun ise giriş ve üst segmentte dengeli performans sergilediği belirtildi.

Niş markalarda büyüme dikkat çekti

İlk beşin dışında kalan üreticilerden Google yüzde 14, Nothing ise yüzde 25 yıllık büyüme kaydetti. Google'ın Pixel serisi yapay zekâ özellikleriyle öne çıkarken, Nothing'in yeni modeli tasarım ve niş konumlandırmasıyla talep gördü.